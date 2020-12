Sur 360 artisans occitans, seuls 2 destabilisés par la crise sanitaire

Contrairement aux apparences, Les artisans et commerces de proximité de l’Hérault ne sont pas les plus impactés par la crise, explique Christian Poujol, président de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de l'Hérault. Leurs petites structures leur permet une plus grande résilience. Un secteur n’est pas épargné : les artisans d'Art.