Sur le pouce du 21 janvier

- Marie-Line Chef San Marcelino nous parle du livre d’Eline Snel sur la possibilité de créer un lien apaisé et complice avec votre ado grâce à la méditation.



- Médecin, neurologue et spécialiste en médecine palliative et Directeur de recherches au FNRS. Steven Laureys est directeur du Coma Science Group au département de neurologie et Centre de recherches GIGA Consciousness de l'Université et CHU de Liège.



- Dominique Jacquemin, l'Afrique dans la peau.