Sur le pouce du 26 novembre

- Vers une parentalité bienveillante : se construire et grandir dans l’errance de diagnostic, ou comment Emilie Bouvier, fondatrice de l’association Portage et handicap, a cheminé aux côtés de son second enfant, une petite fille extraordinaire.



Venus d'ailleurs : Rencontre avec Bleri Lleshi le philosophe et conférencié d'origine albanaise lors de la dernière édition du Salon du Livre politique de Liège.