Sur le pouce - mercredi 19 février

- Mise au vert : l'accueil champêtre en Wallonie - Théo Mertens

- La vie en vert - Eric Cooper

- Info environnement : la gestion et la protection des cours d'eau bruxellois et le froid en voie de disparition - Stephan Fumière

- Bruxelles Nature Sauvage : Zero Waste: un livre de recettes pour créer de nouvelles habitudes en cuisine, sans gaspillage - Stephan Fumière

- Voies d'entrepreneur : Convidencia - Jean Mossoux