Sur le pouce - vendredi 10 janvier

- L'agenda culturel

- Cinécure 1 : Fabrice du Welz, (réalisateur) et Fantine Harduin (actrice) (1/2) - Charles De Clercq

- Culture & vous : Civetta, l'Egérie du peintre - Richard Dessart

- Chronique BD : Je ne reverrai plus le monde de Ahmed Altan - Frédéric Ronsse

- Une petite halte avec un grand texte : Préface de Joseph Conrad - Pierre-Paul Delvaux

- Cinécure 2 : Fabrice du Welz, (réalisateur) et Fantine Harduin (actrice) (2/2) - Charles De Clercq

- Entre les cases : Le château des animaux / Chaplin / Elégie pour un âne - Delphine Freyssinet

- Chronique Siloë : Esprit du soin de Bertrand Galichon - Marguerite Foidart