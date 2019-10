Sur le pouce - vendredi 11 octobre

- Agenda culture : Expo Anatomia + annonce théâtre Codebreakers

- Cinécure (1/2) : les sorties cinéma de la semaine - Charles DeClercq

- Culture et vous : Brigitte Guilbau reçoit 2 artistes Marie-Claire Gouat et Mirella Duprix- Chronique BD : « Mécanique céleste » - Merwan (éd.Dargaud) – Frédéric Ronsse

- Une petite halte avec un grand texte : Proverbe africain n°1- Pierre-Paul Delvaux

- Cinécure (2/2) : Charles DeClercq reçoit Virginie Gourmel, réalisatrice du très remarqué Cavale, son premier long métrage sorti en juin 2019

- Mix Fête de la BD : Loustal pour Bijou, Jean Christophe Lambrois (éd. Kamiti) et Pierre Allary pour Mon traître et Retour à Killybegs

- Chronique Siloë : le coup de cœur de Marguerite Foidart pour « Homo biologicus, comment la nature explique la nature humaine » de Pier Vincenzo PIAZZA chez Albin Michel