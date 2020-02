Sur le pouce - vendredi 14 février

- Cinécure 1 : la semaine cinéma avec Charles De Clercq

- Culture & vous : La confrérie de l'Aumonière et la cabusaille musique - Anne-Sophie Montoisy

- Chronique BD de Frédéric Ronsse : La Flamme - Jorge Gonzalez (éd.Aire Libre)

- Une petite halte avec un grand texte : Halte pour la St Valentin - Pierre-Paul Delvaux

- Cinécure 2 : Le festival Anima, avec Doris Cleven, directrice - Charles De Clercq

- Entre les cases : Maryse et Jean-François Charles pour China Li et Kan Takahama pour L'amant - Delphine Freyssinet

- Chronique Siloë : Jacques ELLUL, Ethique, Labor et Fides - Jean-Baptiste Ghins