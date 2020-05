Sur le pouce - vendredi 15 mai

- Histoire de savoir : La jeune fille à la perle - Dany

- Cinécure : 3 séries Netflix English Game, Into The Night, Hollywood - Charles De Clercq

- Culture & vous : Mireille Neuberg, photographe passionnée - Karel de Roover

- Chronique Frédéric Ronsse : Peter Pan de Cosey

- Une petite halte avec un grand texte : La sagesse du tisserand - Pierre-Paul Delvaux

- Cinécure : Sigrid Descamps - Charles De Clecq

- Entre les cases : 'Seules à Berlin' de Nicolas Juncker et 'Béatrice' de Joris Mertens - Delphine Freyssinet

- Chronique Siloë : 'Chanson bretonne' de JM Le Clezio (éd. Gallimard) - Manon Houtart