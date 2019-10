Sur le pouce -vendredi 18 octobre

- Cinécure 1 : Hilde Steensens pour le Festival FILEM'ON, du 23 octobre au 23 novembre - Charles De Clercq

- Culture & vous : Théâtre de Namur - Les coulisses/ 1 - Anne-Sophie Montoisy

- Chronique BD : 'Gagner la guerre', tome 2 : Le royaume de Ressine - de Genêt et Jaworski (éd. Le Lombard) - Frédéric Ronsse et Delphine Freyssinet

- Une petite halte avec un grand texte : Quelques extraits du livre de Gilles Lapouge : "L'âne et l'abeille" (éd. Albin Michel)

- Cinécure 2 : pour 'By The Name of Tania', documentaire - Charles De Clercq

- La libraire des ondes : Isabelle Fable pour 'Ces trous dans ma vie' (M.E.O Editions)

- Chronique Siloë : 2 livres pour enfants - Geneviève Iweins