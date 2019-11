Sur le pouce - vendredi 1er novembre

- Culture et vous : Passion locale – Anne Sophie Montoisy

- Chronique BD : «Detection club - Jean Harambat - Dargaud– Frédéric Ronsse

- Une petite halte avec un grand texte : - 1 poétesse belge et 1 poète français Mimi Quinet et Claude Vigée - Pierre-Paul Delvaux

- Cinécure (2/2) : Charles Declercq reçoit Laura Petrone et Guillaume Kerbusch à propos de "La belge collection", une initiative pour promouvoir le court-métrage chez de jeunes réalisateurs.

- Librairie des ondes : Marcel Sel commente les thèmes et les personnages de son roman « Elise » - éditions ONLIT.- Marie-Eve Stevenne

- Chronique Siloë : « Tous tes enfants dispersés » de Beata Umubyeyi Mairesse, aux éditions Autrement – Manon Houtart et Jean-Baptiste Ghins