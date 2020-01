Sur le pouce - vendredi 24 janvier

- L'Agenda culturel - Frédérique Petit

- Cinécure : les sorties cinéma de la semaine - Charle De Clercq

- Culture & vous : l'agenda du Théâtre de Namur et l'envers du décor avec Pascal aux lumières - Anne-Sophie Montoisy

- Chronique de Frédéric Ronsse : La balade du soldat Odaawa de Rossi/Apikian (éd. Casterman)

- Une petite halte avec un grand texte : Charles Juliet - Pierre-Paul Delvaux

- Cinécure 2 : La ville sans les juifs, avec Pierre Dubuisson, Béatrice Golewicz (IMAJ) et le chef d'orchestre Léonoard Ganvert - Charles De Clercq

- Entre les cases - Delphine Freyssinet

- Chronique Siloë : Jacqueline Kelen 'Histoire de celui qui dépensa tout et ne perdit rien' (éd. Cerf) - Manon Houtard et Jean-Baptiste Ghins