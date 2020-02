Sur le pouce - vendredi 28 février

- Agenda culturel - Frédérique Petit

- Cinécure 1 : la semaine cinéma - Charles De Clercq

- Culture & vous : le passeport muséal pour les familles - RIchard Dessart

- La chronique de Frédéric Ronsse : 'Mourir la nuit' d'Anne-Cécile Huwart (éd. On lit)

- Une petite halte avec un grand texte - Pierre-Paul Delvaux

- Cinécure 2 : Festival off screen - Charles De Clercq

- Entre les cases : Le triskel volé - Miguel Prado (éd. Casterman) / Yuan, journal d'une adoption (éd. Glénat) - Delphine Freyssinet

- La chronique Siloë : 'La vierge et moi' de Marion Muller-Collard (éd. Bayard) - Manon Houtart