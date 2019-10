Sur le pouce - vendredi 4 octobre

- Agenda culture : Michel Van den Bossche les grands concerts d’orgue

- Cinécure (1/2) : les sorties cinéma de la semaine - Charles DeClercq

- Culture et vous :34ème FIFF– Anne Sophie Montoisy

- Chronique BD : « Purple heart » - Warnauts et Raives - Le Lombard – Frédéric Ronsse

- Une petite halte avec un grand texte : Une rose et un balai - Pierre-Paul Delvaux

- Cinécure (2/2) : Charles DeClercq reçoit Eloïse Dekeyser pour le festival du film Alimenterre

- La librairie des ondes : rencontre avec l’écrivaine Evelyne Wilverth - Marie-Eve Stevenne

- Chronique Siloë : « Dernières nouvelles de l’homme (et de la femme aussi) » de Fabrice Hadjadj