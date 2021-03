Surrendettement : qui est concerné en Pays de la Loire ?

Les bonnes nouvelles sont nombreuses ces dernières semaines, concernant la question du sur-endettement : baisse record du nombre de dossiers déposés, outils d'accompagnement plus accessibles... Malgré tout, la Sarthe reste le département comptant le plus de ménages sur-endettés pour les Pays de la Loire et reste au dessus de la moyenne nationale.



Qui sont, en 2021 les personnes concernées par le sur-endettement ?



Avec Fabienne Fusil-Hennequin, directrice de la Banque de France en Sarthe