Susie Morgenstern, la reine de la littérature jeunesse (rediff)

Elle nous fait un sacré honneur!



Susie Morgenstern est la star incontestée de la littérature jeunesse.

Elle est la plus américaine des autrices francophiles et francophones et a plus de 150 livres à son actif, traduits en plus de 20 langues, sans oublier les récompenses à foison.



Alors que sort chez Dargaud la BD adaptée de son roman"La petite dernière" (dessins : Johann G Louis) Susie Morgenstern publie ses mémoires : "Mes 18 exils" aux éditions l’Iconoclaste.



Interview diffusée initialement le 19 mai