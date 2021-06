Susie Morgenstern (rediff) - Simon Rix, Justice et Paix : Chine, "terres rares"

File dans ton livre - Delphine Freyssinet/Satchel Hart : "La baleine Bibliothèque" - Judith Vanistendael/ Zidrou - Le Lombard

Coup de projecteur (rediff) : Susie Morgenstern, la star incontestée de la littérature jeunesse.

Alors que sort chez Dargaud la BD adaptée de son roman"La petite dernière" (dessins : Johann G Louis) Susie Morgenstern publie ses mémoires : "Mes 18 exils" aux éditions l’Iconoclaste.

L'Air du Temps : Direction la Chine et "les terres rares" ! Sauf qu'il s'agit moins de géographie que de stratégie économique.

Simon Rix, Stagiaire plaidoyer et ressources naturelles à Justice et Paix, notre partenaire, nous explique.

Son étude "Terres rares : entre « autonomie stratégique » européenne et dépendance chinoise"est à lire sur le site de Justice et Paix, ONG d’éducation permanente impliquée dans la défense des droits humains et la justice.

www.justicepaix.be