Sweet 'n Green à Metz

Le feuilleton vous invite cette semaine chez Sweet n’ Green, un restaurant et artisan glacier labelisé « Qualité MOSL », place Saint-Jacques à Metz.

Laure et Christophe Orefice sont deux convaincus du « manger sain » mais gourmand, qui partagent leur passion et leur éthique depuis 2017. Glaces, salades, soupes ou burgers : tout est fait maison.

https://sweetandgreen.eatbu.com/

Le feuilleton RCF en Moselle est proposé en partenariat avec le label « Qualité MOSL ».