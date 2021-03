Sybille Du Roy "Candle Up !" - Frédéric Antoine "Belges et spiritualité" rediff

Restons dans notre assiette - Carole Marques : les bienfaits de la vitamine C et où la trouver.



Coup de projecteur : Sybille du Roy, directrice du Brussels Gallery Weekend, présente l'action "Candle Up! " : des bougies d’exception ont été créées par des artistes - Pieter Vermeersch, Lionel Estève et Sanaam Khatibi - pour soutenir le secteur culturel en crise. Tous les bénéfices de la vente des bougies (60 euros l'unité) sont reversés à l’épicerie solidaire Feed the Culture.

L’équipe de Brussels Gallery Weekend s’est associée à Quintessence Lab pour créer "Candle Up !".

Pour les acheter : www.brusselsgalleryweekend.com



L'Air du temps (rediff) : L'invité de Delphine Freyssinet et Solène Perraud est Frédéric Antoine, le rédacteur en chef du magazine "L'Appel" qui publie dans son édition de février, un sondage exclusif sur : Les Belges et la spiritualité.

https://magazine-appel.be