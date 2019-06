Sylvain Denoncin, fondateur Okeena, et Hervé Bernard, directeur social et inclusion à Handicap International - Lyon City Demain 6/10

Comment rendre la ville plus inclusive, et sensibiliser aux besoins des personnes en situation de handicap ? C’est le défi auquel Sylvain Denoncin, fondateur Okeena, et Hervé Bernard, directeur social et inclusion à Handicap International, ont voulu apporter une réponse. Pendant toute la durée du festival, des actions de sensibilisation seront menées auprès du public : balade les yeux bandés, traduction des conférences en langue des signes… Ils viennent nous expliquer leur projet.

Le festival Lyon City Demain revient cette année pour une 4e édition consacrée aux abords de la gare de Perrache. Depuis 6 ans déjà, le festival rassemble les idées architecturales permettant le "mieux vivre à Lyon". En place du 20 au 25 juin 2019, l’exposition proposera aux Lyonnais ainsi qu’aux 100 000 voyageurs quotidiens de changer de regard sur ce quartier longtemps délaissé.



RCF Lyon, partenaire du festival, vous invite à découvrir plus en détails les 10 projets architecturaux sélectionnés pour l’occasion. Du 5 au 19 juin , Marie Leynaud reçoit dans son émission M comme Midi, un architecte venu nous parler de ses idées pour transformer le territoire. Le rendez-vous est fixé tous les jours à 11h45.



Au travers d’animations, de conférences ou encore d’aménagement urbains, Lyon City Demain se donne pour mission de réinventer le paysage, en transformant le mobilier vétuste. Vous pouvez ainsi déambuler entre le campement sonore proposé par LALCA, le jeu d’échec grandeur nature, imaginé par le cabinet d’architecte S’il Te Plait, ou bien débattre sur les nouvelles énergies urbaines avec le CNR.