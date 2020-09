Sylvie Fradin, la fermière bio et les 1000 fermes bio

Sylvie Fradin Rabouin, petite fille d’horticulteurs, a eu certainement de l’appétence pour les belles plantes et la nature et ce n’est pas par hasard qu’elle s’est lancé dans des études en biologie… jusqu’à un DESS de biotechnologie du végétal et voilà, la « biologiste dans l’âme », promise à une carrière linéaire d’enseignante voire de chercheuse à l’Ecole supérieure d’agriculture d’Angers. Mais non, tout est en question quand d'heureux événements s’annoncent : des jumeaux après un premier enfant. Sylvie Fradin reprend alors une ferme à Valanjou qu’elle va développer : à la fois un élevage de charolais, en bio, des chambres d'hôtes, une fabrique de pâtes… un ensemble de plus en plus « autonome ». Et puis, sans l’avoir demandé mais désigné il y a 5 ans comme « la meilleure d’entre eux », Sylvie Fradin Rabouin est la présidente du GABB Anjou.

Créé en 1982, le GABB Anjou est un syndicat professionnel oeuvrant pour le développement de l'Agriculture Biologique en Maine et Loire. Et cette année, le GABB va fêter - avec raison et bonne humeur - la 1000 ème ferme bio de Maine et Loire. Ce sera le 2 ocotbre prochain à Yzernay.