Tamaris : derniers jours pour sauver une cabane de pêcheur

Jaune et bleu, la cabane de Pierre Balmitgère est mythique mais elle risque de sombrer dans les eaux. Son propriétaire a donc décidé de lancer une campagne de financement participatif pour la sauver.

Construite en 1994, elle servait aux pêcheurs de bureau et de stockage. Aujourd’hui, la cabane de Pierre Balmitgère, éleveur de loups dans la baie de Tamaris, à La Seyne-sur-Mer, dans le Var, tombe en ruine. Les pilotis sont de vieux pieux rouillés, les planches ne sont plus stables, “ la cabane peut s’effondrer n’importe quand.”

Des dons pour sauver la cabane

Pour éviter la disparition de ce patrimoine seynois, son propriétaire depuis 2008 veut la rénover. Pierre Balmitgère estime sa réfection à 63 000 euros. Un prix trop élevé pour être pris en charge par sa ferme aquacole, même avec des aides européennes. Le pêcheur lance donc un appel à la générosité avec une campagne de financement participatif.

25 000€ sont nécessaires pour sauver la cabane mais aussi pour aider Pierre à faire la promotion des poissons qu’il élève. “Des visites du parc seront proposés, on pourra aussi faire des dégustations. On envisage également d'y installer un petit bureau et stocker nos filets”.

Pour faire un don, rendez-vous sur le site de crowdfunding. Pour chaque participation vous recevrez une contrepartie qui va de la barquette de moules à un week-end sur le parc.