Taxe sur taxe ne vaut !

Notre chroniqueur du mardi Elzéar de Sabran, commente une pétition lancée par une association de consommateurs qui espère arriver à supprimer la tva non pas sur les factures d’énergie mais sur les taxes déjà incluses dans la facture d’énergie dont le coût est de plus en plus élevé et qui pèse très lourdement sur les petits revenus.