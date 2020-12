Témoignage de fraternité : Kilian Keranguyader

Il n'a que 21 ans mais déjà une belle expérience de fraternité à raconter. Etudiant et président d'une association d'étudiants, à Saint-Brieuc, Kylian Keranguyader s'est donné pour mission d'aider les étudiants les plus fragiles en portant notamment un projet de création d'épicerie sociale et solidaire. Pendant le confinement, avec ses camarades, il organise également des distribution de paniers alimentaires. Kilian Keranguyader nous en dit plus sur cette envie d'aider des autres,