Témoignages sur le mal-être étudiant, et interview de Paul Molac

« Le mal-être des étudiants est préoccupant et nécessite une réponse urgente ». C’est ce qu’a déclaré la semaine dernière le député morbihannais Paul Molac, lors des questions au gouvernement. Claire Le Parc l'a interrogé suite à la décision du gouvernement de doubler le nombre de psychologues dans les université. On en parle ensuite avec Théo et Louan, deux étudiants brestois qui reviennent avec nous sur les difficultés rencontrées par les étudiants en ces temps de crise sanitaire.