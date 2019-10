Terres de vie, terres de jeux

Suite de notre émission en partenariat avec Troyes Champagne Métropole, sur Paris 2024 et l'implication de l'agglo et du département.

Jacques Domont, le président du comité olympique aubois, Maître Dominique Declaude (Troyes Gymnique escrime) et Oliver Brugger, président du RCSC (foot) de la Chapelle Saint Luc, nous donne leur avis sur le sujet.