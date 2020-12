Territoire Zéro chômeur de longue durée (1/2)

Portée à l'origine par le mouvement ATD Quart-monde, le projet "Territoires Zéro chomeur de longue durée" est en expérimentation sur le territoire de Colombey-Les-Belles. Une expérimentation suivie et expliquée par Denys Cordonnier, l'invité de Patricia Cartigny et Denys Crolotte dans "Citoyen de demain".





