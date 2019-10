Thierry Boulay : "toutes les collectivités en charge du secteur et associations

d'élus sont opposées à la consigne"



Un centre de tri interdépartemental devrait voir le jour dans les prochains mois à Parçay-Meslay et permettrait aux départements de la Sarthe, d'Indre et Loire et de Loir et Cher de trier 50 000 tonnes de déchets. Cependant un projet de "consigne" souhaité par le gouvernement pourrait remettre en cause la construction de ce centre de tri interdépartemental. Thierry Boulay, président de Valdem et 1er vice-président de Tri Val de Loire