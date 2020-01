A l'occasion du carrefour des gestions locales de l'eau qui se déroule à Rennes les 29 et 30 janvier, Thierry Burlot, Vice-président de la région Bretagne fait le point des actions conduites pour améliorer la qualité de l'eau dans la région et il exprime aussi sa préoccupation quant à la ressource en eau dans l'est de la Bretagne, c'est à dire dans le bassin rennais.