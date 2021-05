Thierry Coljon "Les Amazones de la chanson"

Thierry Coljon, journaliste au Soir , chroniqueur musical spécialisé dans le rock et la chanson française a épluché les textes de plusieurs artistes comme Clara Luciani, Angèle, Christine and the Queens et bien d’autres dans son essai "Les Amazones de la chanson - comment #metoo a libéré leur parole", préfacé par Adeline Dieudonné et publié aux éditions Luc Pire.