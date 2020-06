Thierry Fousset " On a fait en peu de temps ce qu'on voulait faire"

Les épiceries sociales sont aux premières loges pour accompagner celles et ceux qui en ont besoin. Et encore plus durant la pandémie. Face à une diminution des bénévoles, des problèmes d'approvisionnement et une augmentation des bénéficiaires, les épiceries ont du s'adapter. Pour cela, en quelques jours a été mis en place une plateforme d'approvisionnement dont l'activité devrait perdurer.....Une initiative encouragée par AG2R La Mondiale et que nous découvrons avec Isabelle Durieux-Engard.