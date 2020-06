Thomas Haddad et Éric de Staercke

Deux coups de projecteurs chaque jour, à l'occasion de la semaine spéciale culture. Direction Villers-la-Ville, à une quarantaine de kilomètres de Bruxelles, pour parler du programme de l’été :



- L’équipe de l’Abbaye de Villers-la-Ville a présenté son programme de l’été. Parmi les événements prévus : Les Estivales de l’Abbaye. Une édition un peu partuculière, forcément. Tout l’été une vingtaine de concerts intimistes sont organisés, en plein air, dans la nef de l’Église. On en parle avec Thomas Haddad, le co-organisateur de l'événement.



- Tous les ans depuis plus de 30 ans, des spectacles d’été sont organisés à l’abbaye de Villers. Mais l’annonce de l’interdiction des événements de masse jusqu’au 31 août a obligé l’organisation à annuler le spectacle prévu et à réfléchir à une idée alternative. Ce sera donc Notre-Dame de Paris, de Victor Hugo. Éric De Staercke, comédien, metteur en scène, professeur, auteur, directeur du Théâtre Les Riches Claires sera seul en scène pour le présenter ce texte. Il était notré invité.