Tito Dupret - Christophe d'Aloisio

Exploration de ma bibliothèque - Delphine Freyssinet : "Un fauteuil sur la Seine" - Amine Maalouf (Livre de Poche)



Souvenirs de Noël de : Tito Dupret (journaliste, photographe pour l’Unesco, aujourd’hui professeur de philosophie et citoyenneté, écrivain, libraire et fondateur de La Librairie belge) puis Christophe d'Aloisio (théologien orthodoxe, membre de l'ACAT Belgique)



Ils ont répondu à mon questionnaire farfelu "Entre la bûche et les souliers" :

- votre premier souvenir de Noël ?

- votre plus beau Noël ?

- et le moins bon?

- le cadeau le plus improbable qu’on vous ait offert?

- votre moment préféré de Noël?

- le plat que vous ne pouvez plus voir en peinture à Noël?

- votre dessert préféré?

- votre activité désignée à Noël ?

- une ville/ un endroit où vous aimeriez passer Noël?