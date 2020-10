Toine Thys et Sacha Toorop en concert au Marni

Coup de projecteur sur un duo inattendu, original et pourtant évident, tant tous les deux ont la passion de l’éclectisme et de la rencontre.

On ne présente plus Toine Thys, figure omniprésente dans le jazz belge qui balade son saxo et sa clarinette au gré des musiques, on ne présente plus non plus Sacha Toorop chanteur de Zop Hophop et batteur accompagnateur de Dominique A, Yann Tiersen et tant d’autres.



Tous les deux sont en tournée inédite pendant ce mois d’octobre, ils posent leurs saxo, piano, guitare et voix sur la scène du Marni ce samedi 17 à 20h.

www.theatremarni.com