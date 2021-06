Torture et droits humains

Le groupe ACAT de la Roche sur Yon a besoin de renfort .Vous aussi, osez l’ACAT ,venez nous rejoindre 1 fois par mois en réunion,venez apporter votre pierre à cette lutte pour la justice, le respect de la dignité, les droits humains.



Venez rejoindre le groupe et vivre l’œcuménisme avec des protestants,

des catholiques, avec qui on partage, on agit, on prie.



Pour tout renseignement Marc Laurent : marclise.laurent@orange.fr

ou 02 51 06 14 66.