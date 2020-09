Toulon, 39e au classement des villes étudiantes

Cette après-midi, pas de cours pour Alban. Le jeune homme, en 2e année de prépa, en profite pour boire un verre en terrasse. Pour lui, le principal point positif de Toulon : « son cadre de vie très agréable avec du soleil toute l'année ». Du soleil qui jusqu'à l'année dernière permettait à la ville de récolter un 10 / 10 pour la catégorie climat. Mais cette année, l'Etudiant lui attribue seulement un 5. En cause, la prise en compte d'un nouveau critère : la qualité de l'air.

5 c'est aussi la note que récolte la ville pour le logement et les transports. « C'est très bien desservie, avec des bus qui vont un peu partout », estime d'ailleurs Fanny, assise en face de son ami.

Toulouse en tête, devant Lyon et Rennes

Parmi les autres critères : l'évolution du nombre d'étudiants, la densité de l'offre de formation, l'offre de formation « prépas et grandes écoles » ou encore l'offre culturelle. Dans ces catégories, les notes vont de 1 à 3.

En revanche, c'est un 9 pour les initiatives locales. Elles mesurent les aides dont bénéficient les étudiants pour l'accès à la culture ou aux transports.

Au final, Toulon se classe donc 39e sur 44, juste derrière le Havre et devant Perpignan. C'est Toulouse qui arrive en tête, devant Lyon et Rennes.