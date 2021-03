Des entreprises peuvent offrir des journées de coworking dans les bureaux partagés ouverts en octobre dernier dans le bâtiment de l’Ecole des Beaux Arts, dans le quartier Chalucet à Toulon.

Le principe est le même que pour les cafés suspendus, que proposent certains bars . Je bois un café mais j’en paie deux. Le patron offre le second à un client dans le besoin. Là, ce sont les coworkers, autrement dit les entrepreneurs qui fréquentent déjà les bureaux partagés ouverts en octobre dernier dans le bâtiment de l'Ecole des Beaux Arts, dans le quartier Chalucet à Toulon, qui sont invités à offrir des journées de coworking. Enseignante vacataire dans plusieurs facultés, Camille Beauchet, psychologue du travail et « coworkeuse » depuis cinq ans est l’une des premières à s’être prêtée au jeu. « Pour moi, c’est vraiment cela le cowork, le fait de pouvoir se soutenir. Ces années sont très importantes pour le parcours des étudiants. Donc il me semble important de les encourager dans cette période. »

Proposer un cadre de travail

Gérante de la société Synergie créative, elle a donc acheté plusieurs journées qui seront offertes aux étudiants de la métropole TPM. « Ce que l’on souhaite, c’est vraiment leur proposer un cadre de travail », reprend Marie-Aude Hemard, de Tvt Innovation, à l'iniative de ce projet. « Je me lève, je vais bien travailler parce que j’ai du haut débit. A midi je ne vais pas manger seul, je vais pouvoir discuter, échanger des idées, c’est vraiment cela que l’on veut proposer aux étudiants. » Ces derniers peuvent aussi profiter de journée coworking à un euro au lieu de dix habituellement.