A Toulon, la Fête de la musique n'aura pas lieu le 21 juin

En raison des conditions sanitaires, la ville préfère reporter les festivités à une date ultérieure.

C’est une tradition depuis sa création en 1981 : la Fête de la musique se fête le 21 juin. A Toulon, ce sera un peu plus tard cette année. « Le 21 juin, les restrictions suivantes seront toujours en vigueur : couvre-feu à 23h, concerts assis, rassemblement de plus de 10 personnes interdits, concerts interdits dans les bars et restaurants… Or, la fête de la Musique n’a de sens que si elle est gratuite, populaire et ouverte à tous, sans limitation d’horaire et de public », justifie la ville dans un communiqué. La Fête de la musique toulonnaise sera donc organisée « dès que les conditions sanitaires le permettront ».