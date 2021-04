Toulon : un centre de vaccination ouvre à l'Escale Amiral Ronarc’h

Ce centre, géré par l'Hôpital d’Instruction des Armées Sainte-Anne, peut accueillir 500 personnes par jour. L'objectif est d'atteindre le millier dans les semaines à venir.

C'est la nouveauté du jour sur le front de la campagne de vaccination : l'ouverture ce matin de sept centres de vaccination, tous gérés par l'Armée. Parmi eux, celui de l'Escale Amiral Ronarc’h, à Toulon. Il permet à l'hôpital d’instruction des Armées Sainte-Anne de vacciner cinq fois plus qu'à présent. Cinq-cents doses peuvent y être administrées chaque jour. L'objectif est d'atteindre le millier d'ici deux à trois semaines.

« Il reste encore des places pour ce week-end »



« Le centre s'inscrit dans le programme de vaccination national. Il est donc ouvert aux 70 ans et plus ainsi qu'aux 50 ans et plus souffrants de comorbidités. Pour s'y présenter, il est nécessaire de s’inscrire sur le site Doctolib. Il reste encore des places pour ce week-end », précise le médecin général inspecteur, Yves Auroy, également médecin chef de l'Hôpital d'Instruction des Armées. Ce centre est le troisième à Toulon. Le dix-huitième dans le département. Objectif pour le préfet : vacciner 200 000 Varois en avril. Ce serait 80 000 de plus qu'en mars.