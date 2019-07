Tourisme en Moselle et Messins solidaires.

Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Moselle actuel en partenariat avec le conseil départemental de la Moselle. Nous parlons tourisme en Moselle, la Moselle est le 37e département français au niveau du tourisme, le premier de Lorraine. Destination Moselle dans Moselle actuel avec Patrick Weiten, président du Conseil Départemental de la Moselle, suivi de Laurent-Guillaume Dehlinger auteur et metteur en scène du nouveau spectacle des Enfants du Charbon, Pulse à Petite-Rosselle et enfin Pierre Singer directeur du Parc Animalier de Sainte-Croix. Nous terminerons l'émission avec Agnès Migaud adjointe au maire de Metz en charge des seniors et du bien-être en ville pour découvrir le projet "Messins solidaires".