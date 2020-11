Tours : un numéro vert contre l'isolement

Tours Solidaire, c'est le nom du numéro vert mis en place lundi 23 novembre par l'équipe municipale et le CCAS, le Centre Communal d'Action Sociale. Son but : lutter efficacement contre la solitude et mettre en contact des bénévoles et des personnes de leur quartier ayant besoin d'aide. Cathy Munch-Masset, 1ère adjointe à la mairie de Tours dans cette édition.

Le mode opératoire est simple : la personne ayant besoin d'aide appelle le numéro vert ou rempli le formulaire en ligne. Un tourangeau qui souhaite donner de son temps et aider fait de même. Le CCAS les met ensuite en contact.

Pour vous porter volontaire ou demander de l'aide, un seul numéro : 0 801 907 800. Horaires : Du lundi au vendredi, aux horaires d’ouverture du CCAS : de 8h30 à 12h30 ; de 14h à 17h.