TPM déclare l'urgence climatique

« L'urgence climatique est l'affaire de tous ». C'est par ces mots que Hubert Falco a présenté la motion sur l'urgence climatique votée ce matin en Conseil métropolitain. À travers ce texte, les élus de la Métropole Toulon Provence Méditerranée s'engagent à poursuivre leurs actions en faveur « d'un territoire bas carbone, propre et qui développe de nouvelles énergies, respectueuses de l'environnement et de la santé de nos concitoyens ».

« Gratuité des transports ? »

En résumé, « nous devons poursuivre nos efforts », a commenté le président de la Métropole, en mettant en avant les projets déjà mis en œuvre : développement du réseau de bus - plus de 200 aujourd'hui, ce qui a permis de passer de 18 à 35 millions d'utilisateurs chaque année - l'acquisition de 109 bus « propres » d'ici l'année prochaine ou l'implantation de 328 prises de recharge pour véhicules électriques d'ici 2 ans. Des efforts louables a estimé Christian Barlo mais pour le chef de groupe des élus communistes de la Seyne-sur-Mer, il faut aller plus loin : « nous demandons la gratuité des transports en commun ». « Il n'y a pas de corrélation entre cette gratuité et la baisse de la part de la voiture dans les déplacements », lui a répondu Yannick Chenevard. Au contraire, la gratuité des transports peut même avoir des effets négatifs en renchéri le vice-président de la Métropole : « la gratuité entraîne une baisse des moyens, donc un manque d'entretien des véhicules et, à terme, une réduction du nombre de lignes ».

Le tramway ?

De son côté, l'élu Rassemblement National, Frédéric Boccaletti, en a profité pour relancer le débat sur un transport en commun en site propre et plus particulièrement sur le tramway. « Impossible à mettre en place à Toulon », a réaffirmé Hubert Falco, à cause « de la situation de la ville, coincée entre le Faron et la Méditerranée » d'une part mais aussi à « cause des travaux que cela impliquerait et leur impact sur l'économie locale. »

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

Au delà du débat sur les actions à mettre en place, cette motion a aussi pour but de demander à l'Etat de « donner aux territoires les moyens adaptés pour la lutte contre le changement climatique ».