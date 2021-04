"Traces", C.Lamarche et G.Turine - Centre de Gastronomie Historique, M de Wit

Les bonheurs de Sophie - Sophie Mincke : la vie



Coup de projecteur : "Traces", de Caroline Lamarche et Gaël Turine, aux éditions LucPire. Un très beau livre hommage au personnel soignant mobilisé depuis plus d'un an contre le covid.



Le collectif Hôpitaux Iris Sud a confié au photographe Gaël Turine et à l’écrivaine Caroline Lamarche de collecter des témoignages du personnel hospitalier et de faire leur portrait.



L'Air du Temps : Collecter des livres de cuisine, d’agriculture et bien d’autres, pour former la plus vaste bibliothèque de Belgique sur l’histoire de l’alimentation et faire découvrir et savourer la cuisine à travers son histoire.



C’est le très beau projet de l’asbl le Centre de Gastronomie Historique.



Marie de Wit, archéologue diplômée de l’ULB et de l’Université d’Oxford, est la trésorière de l'asbl.

Elle nous en dit plus sur ce très ambitieux et appétissant projet.