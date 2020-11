« Traité UE / Mercosur : une hérésie globale »

Voici un peu plus d’un an, l’Union européenne concluait avec les 4 pays du Mercosur (Brésil, Argentine, Uruguay, Paraguay) un accord commercial gigantesque qui ne rencontre plus l’adhésion de personne aujourd’hui. Il faut dire que ce traité apparaît comme une hérésie totale ouvrant grandes les portes de l’Europe à la viande sud-américaine et encourageant la déforestation amazonienne.

Les autorités wallonnes et bruxelloises jugent en l’état ce traité commercial irréalisable : il constitue à tout le moins un test grandeur nature pour notre relation au développement durable et à la souveraineté alimentaire.