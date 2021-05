Transition religieuse ? Tel est le sujet dont nous parlons avec Charles Delhez, jésuite et sociologue bien connu.

De façon très ouverte, nous abordons les questions suivantes : la place des religions, de la sagesse et de la spiritualité dans notre société ; les richesses et ressources apportées par le christianisme dans l'histoire ; les causes du rejet de l'Eglise par tant de nos contemporains ; la place de la nature, la source qui nous fait vivre ... et l'urgence d'ouvrir de nouveaux chemins pour la trouver !