Transparence avec Josette Villette

Deuxième épisode de l'émission Transparence. Aujourd'hui, Michel Dubois nous fait rencontrer une encyclopédie de la radio à elle toute seule. Josette Villette, au cours de sa carrière à France Musique et France Culture a connu la radio bien plus rudimentaire que celle que nous connaissons aujourd'hui. Souvenirs du temps passé- mais pas si loin - et souvenirs de rencontres avec des célébrités artistiques qui ont laissé des anecdotes drôles et cocasses à cette habitante de Saint-Aignan-sur-Cher.