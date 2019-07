Transparence avec Mickaël Lelu

Troisième épisode de Transparence avec une question : qu'y-a-t-il de commun entre promener ses chèvres et danser à Disneyland Paris? Apparemment rien... et pourtant, c'est cet équilibre entre une vie rurale et une vie de paillettes que Mickaël Lelu a choisi. Michel Dubois nous propos d'en savoir plus sur cet habitant de Noyers-surCher.