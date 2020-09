Protéger l'environnement, et créer de l'emploi, grâce à la récup. C'est l'objectif des ressourceries. Christophe Pluchon vous propose de découvrir l'une d'entre elles, c'est Treuzkemm, "la ressource qui rit" à Quimper. Elle emploie 9 salariés et détourne 150 tonnes de d'objets chaque année, objets qui seraient partis en déchetterie ou à la poubelle.



Le dépôt de la ressourcerie Treuzkemm est situé 233 route de Rosporden à Quimper, et le magasin 69 rue Charles Le Goffic.

Horaires des dépôts et des ventes : treuzkemm.jimdofree.com