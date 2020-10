Tribune de 250 médecins et chercheurs contre le catastrophisme sanitaire

Dans cette chronique nous laissons la parole en quelque sorte à la tribune signée par 250 médecins, chercheurs, universitaires qui dénonce la dérive catastrophiste du gouvernement. Tribune qui devait être publiée dans le Journal du Dimanche, le 27 septembre dernier et qui a été refusée au dernier moment.

Parmi les signataires on retrouve le professeur Toussaint, Pérone, le chercheur Laurent Toubiana et de nomreux autres.