Trois questions à Anaëlle, à l'initiative du Projet Azur

Le but : collecter un maximum de déchets entre le Revest-les-Eaux et Marseille, en deux mois, à la fois sur terre et sur mer.

La jeune femme cherche des volontaires pour l'accompagner dans ses randonnées pédestres ou lors de ses sorties en kayak. Vous pouvez la contacter via facebook ou instagram sur les comptes "Projet Azur".