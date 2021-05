Trois questions au président du directoire des aéroports Nice Côte d'Azur

C’est l’un des secteurs les plus touchés par la crise sanitaire : celui des aéroports. Mais depuis quelques semaines, une reprise s’amorce. Et Nice n’échappe pas au phénomène. Au moins 90 destinations seront proposées cet été, vers 37 pays. On en parle avec Franck Goldnadel, président du directoire des aéroports Nice Côte d'Azur.